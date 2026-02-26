Рубио сообщил о получении информации об инциденте с катером от Кубы
США получили от Кубы сведения об инциденте с катером. Об этом 25 февраля сообщил американский госсекретарь Марко Рубио.
По его словам, американская сторона на данный момент занимается проверкой сведений и ожидает получения информации от своих источников. Кроме того, Рубио добавил, что США не собираются основывать свои выводы на заявлениях Кубы.
Он отметил, что Вашингтон быстро узнает гораздо больше фактов о произошедшем, чем есть сейчас. Помимо этого, госсекретарь США уточнил, что инцидент с катером является «необычным».
Агентство Reuters в этот же день сообщило, что американский катер вошел в акваторию Кубы и открыл огонь по пограничникам, в результате перестрелки четыре человека погибли и шесть получили ранения. Тогда же член палаты представителей конгресса США Карлос Хименес призвал немедленно приступить к расследованию произошедшего.
