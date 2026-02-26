Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –3 градусов в Москве 26 февраля
Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица — такая погода ожидает жителей столичного региона в четверг, 26 февраля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от –1 до –3 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –8.
В Московской области днем будет от –1 до –6 градусов, а ночью температура может упасть до –11. Ожидается северный ветер со скоростью 2–7 м/с.
Атмосферное давление будет составлять 755–759 мм рт. ст.
Начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок 22 февраля заявил, что зима 2026 года, побившая рекорды по уровню снега, может оказаться следствием глобального потепления.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ