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Ученые обнаружили способность кофе бороться со старением мозга

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Michaela Begsteiger
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Ученые из Ратгерского университета (США) выяснили, что в кофе содержится вещество, которое вместе с кофеином способно затормозить старение мозга, а также развитие болезни Паркинсона и деменции с тельцами Леви.

Как сообщается в пресс-релизе на сайте MedicalXpress, в кофе содержится эйкозаноил-5-гидрокситриптамид (EHT) — жирнокислотное производное нейромедиатора серотонина. Эксперименты на мышах показали, что данное вещество препятствует накоплению в мозге белка, связанного с развитием возрастных нейродегенеративных заболеваний. 

Однако оказалось, что без кофеина данное вещество не очень эффективно. При этом вместе они могут как замедлить, так и остановить прогрессирование болезни Паркинсона и деменции с тельцами Леви, которая является вторым по частоте нейродегенеративным слабоумием (после болезни Альцгеймера).

Ранее, в ноябре, ученые рассказали, что кофе полезен для предотвращения старческого слабоумия. Оказалось, что во время обжарки в кофе вырабатываются особые вещества, которые препятствуют развитию болезней Альцгеймера и Паркинсона.

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