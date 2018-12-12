Ученые обнаружили способность кофе бороться со старением мозга

Ученые из Ратгерского университета (США) выяснили, что в кофе содержится вещество, которое вместе с кофеином способно затормозить старение мозга, а также развитие болезни Паркинсона и деменции с тельцами Леви.

Как сообщается в пресс-релизе на сайте MedicalXpress, в кофе содержится эйкозаноил-5-гидрокситриптамид (EHT) — жирнокислотное производное нейромедиатора серотонина. Эксперименты на мышах показали, что данное вещество препятствует накоплению в мозге белка, связанного с развитием возрастных нейродегенеративных заболеваний.

Однако оказалось, что без кофеина данное вещество не очень эффективно. При этом вместе они могут как замедлить, так и остановить прогрессирование болезни Паркинсона и деменции с тельцами Леви, которая является вторым по частоте нейродегенеративным слабоумием (после болезни Альцгеймера).

Ранее, в ноябре, ученые рассказали, что кофе полезен для предотвращения старческого слабоумия. Оказалось, что во время обжарки в кофе вырабатываются особые вещества, которые препятствуют развитию болезней Альцгеймера и Паркинсона.