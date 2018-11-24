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Ученые объяснили опасность кофе для беременных

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Фото: Global Look Press/Caroline Arber
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Ирландские ученые выяснили, что содержащийся в кофе и чае кофеин приводит к уменьшению размера плода у беременных. Об этом они рассказали в научном издании American Journal of Clinical Nutrition.

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Исследователи изучили данные 941 матери и их детей и выяснили, что у 48% беременных основным источником кофеина был чай, а у 38% — кофе. Как выяснилось, каждые 100 мг кофеина уменьшают вес новорожденного на 72 гр, пишет «РИА Новости».

Кроме того, ученые отмечают, что употребление кофеина приводило к уменьшению роста плода, сокращению гестационного возраста и длины окружности головы.

Также отмечается, что негативный эффект от кофеина просматривался у всех матерей, даже у тех, кто пил чай и кофе в минимальных количествах. Однако у женщин, уровень потребления вещества у которых был максимально высоким, новорожденные весили на 170 гр меньше.

23 ноября стало известно, что эксперты «Росконтроля» проверили готовые говяжьи котлеты семи брендов. В итоге ни один из образцов не прошел проверку из-за содержащихся в мясе антибиотиков и листерий, которые особо опасны для беременных женщин, детей и пожилых людей.

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