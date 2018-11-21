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Названа неожиданная польза запрета на курение в общественных местах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Медики из Северо-Западного университета в Чикаго выяснили, что запрет на курение в общественных местах не только защищает пассивных курильщиков от развития рака легких, но и заметно понижает средний уровень «верхнего» артериального давления. Результаты исследования опубликованы в журнале JAHA.

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Специалисты наблюдали за группой из 2600 добровольцев из числа молодых людей, постоянно проживающих в разных штатах США, где курение в общественных местах как разрешено, так и запрещено. Ученые отслеживали изменения в состоянии их здоровья на протяжении 25 лет.

За этот период времени средний уровень давления вырос у всех участников исследования. Это в равной степени затронуло жителей всех американских регионов. 

Однако медики заметили интересную закономерность: у добровольцев из «некурящих» штатов уровень систолического давления был примерно на 1,14–1,5 мм рт. ст. ниже, чем у тех, кто жил в районах без подобных запретов.

Как отмечают исследователи, повышение давления даже на 1 мм повышает вероятность заполучить гипертонию, ишемию или инфаркт на 10%. Поэтому запреты на курение в общественных местах не только снижают вероятность развития рака, но и смертей от болезней сердца и сосудов.

Ранее в ноябре ученые назвали идеальное время для отказа от сигарет. Оказалось, что бросать курить лучше в 40–45 лет

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