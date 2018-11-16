Назван «худший период» в истории человечества

Один из «самых страшных» периодов в человеческой истории начался в 536 году нашей эры, полагают американские ученые. Об этом пишет портал Science.

По мнению историка Средневековья из Гарварда Майкла Маккормика, год был едва ли не «самым худшим, чтобы оставаться в живых». Он рассказал, что Европа, Ближний Восток и часть Азии погрузились в «загадочный туман» на 18 месяцев.

«Ибо солнце светило без яркости, как луна, в течение всего года», — писал византийский историк Прокопий.

Из-за нехватки солнечного света произошло резкое снижение среднегодовой температуры на 1,5–2,5 градуса в Северном полушарии, что привело к плохому урожаю и повсеместному голоду, уточняет «РИА Новости». Ирландские историки описывают этот период как «неурожай хлеба с 536 по 539 год».

Затем, в 541 году, началась мировая эпидемия чумы, которая унесла жизни миллионов людей на Востоке и в Европе.

Спустя века историкам удалось выяснить происхождение «загадочного тумана». Его причиной стало извержение вулкана в Исландии в начале 536 года. В 540 и 547 годах последовало еще два массированных извержения.

Ранее в ноябре ученые нашли в Антарктике следы исчезнувшего суперконтинента. Для этого им потребовалось составить трехмерную карту земной литосферы.