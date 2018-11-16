Украинские депутаты предложили переписать учебники истории

Депутаты Львовского областного совета написали обращение в Минобразование Украины, в котором требуют отозвать тираж учебника по истории для десятиклассников.

Народным избранникам не понравилось, что авторы назвали коллаборационистами (сотрудничающими с врагами. — Ред.) лидеров запрещенной в России Украинской повстанческой армии (УПА) и участников украинских карательных батальонов.

Украинское издание «Вести» отмечает 16 ноября, что обнаружен «гендерный дисбаланс» и учебника, и школьных пособий по истории. В Минобразовании указали, что только 9% изображенных в учебнике — женщины.

РЕН ТВ уточняет, что 250 украинских историков подписали открытое письмо, выражая протест переписыванию истории.

3 ноября историк и публицист Александр Широкорад заявил, что президент Украины Петр Порошенко пытается переписать историю, заявляя, что войска императора Петра I проявляли «нечеловеческую жестокость» во время удара по армии гетмана Ивана Мазепы, перешедшего на сторону шведского короля в Северной войне.