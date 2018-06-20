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В раде поддержали предложение переименовать две области Украины

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Фото: ТАСС/Петр Сивков
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Комитет Верховной рады Украины поддержал предложение переименовать Кировоградскую и Днепропетровскую области в ходе кампании по декоммунизации. Об этом сообщили в пресс-службе украинского Института национальной памяти.

Кировоградскую область предлагается переименовать в Крапивницкую, а Днепропетровскую — в Сичеславськую. Теперь этот вопрос рассмотрят на заседании украинского парламента.

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Речь идет о поправках в конституцию, поэтому сперва депутаты направят законопроект в Конституционный суд, который даст свое заключение. Если оно будет позитивным, рада сможет принять законопроект в первом чтении. Для этого нужно минимум 226 голосов, а для принятия закона в целом — не менее 300 голосов, сообщает «РИА Новости».

В мае 2015 года на Украине приняли закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов». В 2016 году власти демонтировали 2389 памятников, ориентируясь на этот закон. Кроме того, были переименованы 32 города и 955 прочих населенных пунктов, а также 52 тыс. улиц. В частности, областной центр Днепропетровской области город Днепропетровск в 2016 году сменил название на Днепр

5 июня глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил, что в рамках декоммунизации необходимо демонтировать все памятники и доски в честь маршала Георгия Жукова.

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