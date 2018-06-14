В Киеве переименуют 11 улиц для «демократизации общества» и увековечивания памяти выдающихся украинских деятелей. Информацию об этом распространил в четверг, 14 июня, столичный горсовет.

Будут переименованы улицы Александра Бойченко, Невская, Желябова, Кировская, Мельникова, Павла Пестеля, Александра Сабурова и Тверская, площади Красной Пресни и двух переулков, сообщает «Газета.ру».

При этом названия некоторых из них просто переведут на украинский язык.

Закон о декоммунизации, предполагающий переименование всех топографических объектов, названия которых отсылают к советскому прошлому, был принят на Украине в мае 2015 года. На практике в ходе кампании новые власти страны делают всё, чтобы отказаться не только от всего «советского», но также от всего, напоминающего о вековых связях с Россией.

5 июня глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил, что рамках декоммунизации необходимо демонтировать все памятники и доски в честь маршала Георгия Жукова.