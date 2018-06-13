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Украинский генерал рассчитывает на возвращение Россией «всех долгов»

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Фото: РИА Новости/Александр Максименко
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Меморандум с обвинениями в адрес Москвы, поданный Киевом в Международный суд ООН, должен в перспективе принести Украине «очевидные выигрыши», заявил генерал-лейтенант, бывший замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

«Здесь очевидны выигрыши, за которые нам надо еще бороться. Рано или поздно они нам все отдадут. Те же немцы совсем недавно расплатились по государственным обязательствам за Вторую мировую войну», — приводит слова генерала украинское издание «Апостроф».

Романенко обратил внимание, что для того, чтобы в конечном стратегическом итоге меморандум сыграл свою роль в украинско-российском конфликте, необходимы «серьезные усилия, ресурсы и время». 

При этом военный сопоставил перспективы подачи меморандума в суд ООН с решением Стокгольмского арбитража, по которому Москва должна выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд, отмечает телеканал «Звезда».

12 июня президент Украины Петр Порошенко объявил, что Киев передал в Международный суд ООН расширенный меморандум с обвинениями в адрес России по делу о «финансировании терроризма» и «расовой дискриминации»

Документ будет представлен в суде ООН в рамках процесса, инициированного Киевом в 2017 году. Обвинения, в частности, касаются «незаконных поставок оружия» и «дискриминации крымских татар».  

В свою очередь РФ не раз опровергала подобные заявления киевских властей и подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а права меньшинств на территории России не ущемляются.

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