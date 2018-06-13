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Гройсман пригрозил выявить «дурь» в украинских силовых структурах

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Фото: TASS/DPA/Christophe Gateau
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман планирует провести аналитическую работу, чтобы выявить «дурь» в каждом правоохранительном органе страны. Свои намерения он озвучил на заседании кабинета министров, сообщает телеканал «112 Украина».

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«Я поручил, чтобы мы начали сейчас анализировать эффективность возбуждения уголовных дел, проведения проверок, оснований для проведения проверок. Я хочу сделать аналитику, где дурь каждого правоохранительного органа будет совершенно очевидной», — приводит слова Гройсмана RT.

Он подчеркнул, что готов полностью «вычистить» систему нацполиции, добавив, что это же не помешает сделать и со Службой безопасности Украины (СБУ), прокуратурой и со всем тем, что касается экономики.

Гройсман также призвал всех объединяться и объявить жесткую борьбу с теми системами, которые являются серьезной «опухолью» на теле Украины. 

Ранее в июне в ООН заявили о повсеместном применении пыток в украинских тюрьмах. По имеющейся информации, силовики избивают людей руками, ногами, прибегают к удушению, надевают на голову пакеты, используют электрический ток и имитируют казнь.

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