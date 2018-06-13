Гройсман пригрозил выявить «дурь» в украинских силовых структурах

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман планирует провести аналитическую работу, чтобы выявить «дурь» в каждом правоохранительном органе страны. Свои намерения он озвучил на заседании кабинета министров, сообщает телеканал «112 Украина».

«Я поручил, чтобы мы начали сейчас анализировать эффективность возбуждения уголовных дел, проведения проверок, оснований для проведения проверок. Я хочу сделать аналитику, где дурь каждого правоохранительного органа будет совершенно очевидной», — приводит слова Гройсмана RT.

Он подчеркнул, что готов полностью «вычистить» систему нацполиции, добавив, что это же не помешает сделать и со Службой безопасности Украины (СБУ), прокуратурой и со всем тем, что касается экономики.

Гройсман также призвал всех объединяться и объявить жесткую борьбу с теми системами, которые являются серьезной «опухолью» на теле Украины.

Ранее в июне в ООН заявили о повсеместном применении пыток в украинских тюрьмах. По имеющейся информации, силовики избивают людей руками, ногами, прибегают к удушению, надевают на голову пакеты, используют электрический ток и имитируют казнь.