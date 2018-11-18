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Названа система питания для поддержания здоровья

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Ученые пришли к выводу, что для поддержания здорового веса и защиты от заболеваний большинству людей необходимо употреблять качественные продукты с низким содержанием сахара и очищенных злаков. Результаты исследования опубликованы на портале MedicalXpress

По мнению специалистов, важно сосредоточить внимание на качестве употребляемой пищи. Так, нужно заменить насыщенные или трансжиры ненасыщенными жирами, а рафинированные углеводы — цельными злаками и овощами.

Также ученые опровергли тезис о том, что существует универсальное для всех соотношение жиров к углеводам. 

Ранее ученые назвали самую эффективную диету. Оказалось, что это кетодиета и подобные вариации питания с небольшой долей углеводов

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