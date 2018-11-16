Онколог оценила новый выявленный признак скорого появления рака

Российский врач-онколог Ирина Филиппова прокомментировала открытие ученых из Калифорнийского университета, которые пришли к выводу, что на скорое появление раковых опухолей может свидетельствовать повышение в клетках организма специфической молекулы под названием натрий-глюкозный котранспортер 2 (SGLT2).

«Говорить об увеличении глюкозы натрийзависимой — уже были такие попытки сделать на основании онкомаркера. Поэтому думаю, что если это действительно так, то это было бы замечательно, был бы еще один признак того, как образуется онкология», — приводит ее слова РЕН ТВ в пятницу, 16 ноября.

Вместе с тем специалист отметила, что сейчас методика обнаружения раковых клеток и так достаточно точная. В распоряжении врачей есть ультразвук, МРТ и томография, которые фиксируют даже самые незначительные образования.

По мнению Филипповой, появление нового признака может повлиять и на методы профилактики онкологии.

Исследование ученых из Калифорнийского университета было опубликовано 14 ноября в издании MedicalXpress. Для подтверждения гипотезы исследователи воспользовались позитронно-эмиссионной томографией, которая позволяет определить активность различных транспортеров глюкозы в клетках рака легких на разных стадиях.

Ранее в ноябре ученые раскрыли причину зарождения многих видов рака. Оказалось, что это поломка клеточного механизма.