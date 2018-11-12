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Раскрыта причина зарождения многих видов рака

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Фото: Global Look Press/Britta Pedersen
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Генетики из Немецкого центра изучения рака в Гейдельберге выяснили, что причиной развития около трети случаев злокачественных опухолей является поломка клеточного механизма. Результаты исследований представлены в журнале Nature Communications.

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Ученые долго считали, что онкология возникает из-за появления мутаций во «взрослых» клетках организма, которые «забывают» свои функции и начинающих бесконтрольно размножаться. Однако, это происходит довольно редко, так как клетки человека содержат в себе цепочку генов, заставляющих ее убивать себя при появлении мутаций. 

Специалисты открыли процесс, непосредственно связанный с «перерождением» клетки — так называемый хромотрипсис, или «хромосомный хаос». Одна или несколько хромосом внезапно разваливаются на части, а затем случайным образом повторно соединяются. В большинстве случаев клетка или гибнет, или сразу же превращается в родоначальника злокачественной опухоли, отмечает «РИА Новости».  

Как показали наблюдения на мышах, «хромосомный хаос» чаще возникал у животных с повреждением гена XRCC4, отвечающим за один из типов починки двойных разрывов в нити ДНК.

Чуть менее катастрофично ситуация развивается при появлении повреждений в генах BRCA2 и Lig4, также отвечающих за починку генома. Мутации в них приводят к появлению дополнительных копий гена Myc, стимулирующего размножение стволовых и раковых клеток.

При этом все эти формы хромотрипсиса позволяют бороться с опухолью, отключая другие гены «починки» ДНК, такие как RAD51 и PARP1. Блокировка их работы привела к уничтожению около 60% раковых и только 10% здоровых клеток всего за двое суток эксперимента.

Ранее ученые назвали способ борьбы с особо опасными видами рака. Так, нормализация циркадных ритмов позволяет подавить онкологию печени.

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