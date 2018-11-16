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Ученые определили признак скорого появления рака

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Фото: Global Look Press/Waltraud Grubitzsch
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Повышение в клетках организма специфической молекулы SGLT2 говорит о скором развитии рака, заявили ученые из Калифорнийского университета (США).

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Исследователям удалось выявить механизм, который позволяет раковым клеткам усваивать глюкозу и получать энергию, необходимую для выживания и роста опухоли.

В этом случае повышается количество молекул под названием натрий-глюкозный котранспортер 2 (SGLT2). Это белок, который отвечает за перенос глюкозы внутрь клетки, пишет MedicalXpress.

Для подтверждения гипотезы исследователи воспользовались позитронно-эмиссионной томографией, которая позволяет определить активность различных транспортеров глюкозы в клетках рака легких на разных стадиях.

Выяснилось, что опухоли питаются глюкозой и углеводами преимущественно через SGLT2, который в большом количестве присутствовал в раковых клетках.

При этом повышение концентрации данного транспортера может происходить еще до возникновения опухоли. Это делает его удобным маркером для выявления злокачественных образований на самых ранних стадиях.

Ранее ученые уже полагали, что SGLT2 может играть важную роль в развитии рака простаты и поджелудочной железы.

13 ноября сообщалось, что ученые нашли причину, которая повышает риск развития рака в четыре раза.

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