Стало известно, какие виды рака успешнее всего лечатся в России

Опухоли яичников у женщин и яичек у мужчин успешнее всего поддаются лечению в России. С помощью современных методов лечения выздоравливают около 80% пациентов. Об этом рассказал врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор Сергей Тюляндин.

Данными опухолями болеют преимущественно молодые люди и девушки. При этом они быстро метастазируют и являются очень агрессивными. Тюляндин отметил, что современное лечение позволяет выздороветь такому количеству людей независимо от того, где локализуются метастазы, пишет «РИА Новости».

В июле председатель правительства Дмитрий Медведев на совещании по развитию онкологической помощи населению заявил, что начиная с 2024 года медицинский профилактический осмотр всех граждан России станет ежегодным. Совещание прошло на площадке Онкорадиологического центра Московского областного онкологического диспансера в Балашихе.

Председатель правительства призвал в первую очередь обратить особое внимание на раннюю диагностику онкозаболеваний. По его словам, еще 10 лет назад эта болезнь на ранней стадии выявлялась лишь в 16% случаев. Сейчас эта цифра выросла до 56%.