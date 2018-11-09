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Назван способ борьбы с особо опасными видами рака

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Фото: Global Look Press/Berti HANNA
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Ученые из Университета Техаса в Хьюстоне (США) выяснили, что нормализация циркадных ритмов позволяет подавить рост особо опасных раковых опухолей печени. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте MedicalXpress.

Исследователи отмечают, что циркадные ритмы — это колебания интенсивности различных биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи. В том числе они включают в себя обмен веществ, сон, бодрствование, прием и усвоение пищи, зависящие от режима дня.

Эксперименты показали, что увеличение активности гена BMAL1, участвующего в формировании циркадного ритма, приводит к гибели злокачественных клеток в организме. Таким образом, ученые вновь доказали, что правильный суточный ритм увеличивает продолжительность жизни организма и уменьшает риск рака, а нарушение биоритмов, наоборот, провоцирует развитие серьезных заболеваний.

В октябре ученые из Университета Отаго (Новая Зеландия) выяснили, что вирус долины Сенека может инфицировать раковые клетки и уничтожать их. Исследователи полагают, что открытие позволит разработать новый эффективный метод борьбы со злокачественными опухолями.

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