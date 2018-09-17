Правительство против курилок в аэропортах

Правительство намерено заблокировать депутатскую инициативу о возврате комнат для курения в аэропорты. Как рассказал «Известиям» источник в кабмине, в основу его отзыва на законопроект ляжет негативная оценка Минздрава. В секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что при формировании отзыва она поддержала позицию Министерства здравоохранения. Курилки не способны ограничить окружающих граждан от дыма, считают эксперты. В обосновании законопроекта говорится, что запрет курения в помещениях аэропортов не привел к желаемым результатам, и граждане всё равно курят в неположенных местах.

Правительство готовит официальный отзыв на законопроект депутата Госдумы от «Единой России» Сергея Боярского о возврате комнат для курения в аэропорты. Летом вице-премьер Татьяна Голикова провела согласительное совещание с ведомствами по этому вопросу: Минтранс поддержал проект депутата, а Минздрав выступил против него. В итоге Татьяна Голикова приняла сторону Министерства здравоохранения. Об этом «Известиям» сообщил источник в кабинете министров. Представитель секретариата вице-премьера подтвердил эту информацию.

Как ранее сообщали «Известиям» в Минздраве, возврат курилок нарушит права граждан на благоприятную среду без табачного дыма. В ведомстве отмечали значительное токсичное воздействие табачного дыма за пределами курительных комнат: уровень загрязнения воздуха опасными твердыми микрочастицами, выделяющимися при курении, в 14 раз выше в помещениях рядом с курительными комнатами, нежели в аэропортах, где курение полностью запрещено. Получить более оперативный комментарий Минздрава на эту тему «Известиям» не удалось.

В Минтрансе ранее отмечали, что возврат курилок в аэропорты более эффективен в качестве защиты тех, кто не курит. Об этом говорилось в официальном отзыве Минтранса на законопроект за подписью замглавы ведомства Александра Юрчика (есть у «Известий»). В нем ведомство указало, что по данным аэропортов, действующее ограничение на курение приводит к тому, что потребление табачных изделий происходит в неположенных местах: туалетах, комнатах матери и ребенка. Поэтому министерство считало разумным позволить аэропортам организовывать специальные комнаты для курения. В Минтрансе воздержались от комментариев.

Курение в аэровокзалах запрещено с 2013 года. Депутат Сергей Боярский впервые внес законопроект о поправках в 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма» в ноябре 2017 года, но позже уточнил текст документа и вновь зарегистрировал проект в Госдуме в феврале 2018 года. Парламентарий предложил организовать изолированные помещения, которые оборудованы системами вентиляции. Они должны быть расположены лишь в специальных зонах аэропортов, которые предназначены для зарегистрированных на рейс пассажиров после проведения предполетного досмотра, а также для граждан, которые следуют транзитом.

Сергей Боярский пояснил «Известиям», что де-юре отзыв правительства на законопроект для его рассмотрения не требуется, так как документ не предусматривает расходов из бюджета. Но в данной ситуации нельзя не учитывать позицию вице-премьера, добавил парламентарий. Хотя окончательные формулировки отзыва еще неясны, важно понять, насколько они категоричны, отметил он. Депутат напомнил, что его законопроект поддержан фракцией и комитетом Госдумы по транспорту и строительству.

Курилки в аэропортах необходимы для сохранения здоровья некурящих граждан, отметил в беседе с «Известиями» исполнительный директор Международной ассоциации аэропортов Сергей Никотин.

— Административный запрет курения на территории и в помещениях аэропортов на практике не только не привел к желаемым результатам, но и ухудшил положение граждан, вынужденных подвергаться воздействию табачного дыма, — подчеркнул он.

Член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Алексей Шабашов в разговоре с «Известиями» отметил, что сейчас не существует никаких доступных инженерных разработок, которые бы позволили полностью изолировать часть помещения для курения. В том числе и поэтому 15-ФЗ запрещает организацию курилок в общественных местах, каковыми являются аэропорты.

— Комнаты для курения уже функционировали в аэровокзалах, но они не справлялись со своей задачей, некурящие граждане поблизости всё равно вдыхали дым, — отметил Алексей Шабашов.

Эксперт уверен, что аэропорты могут организовать комнаты для курения на улицах, как это сделали в других странах мира. Проблему незаконного потребления табачных изделий в туалетах и комнатах матери и ребенка, по его мнению, можно решить в том числе с помощью датчиков дыма.