Ученые открыли универсальное средство против рака

Сахар манноза, один из заменителей глюкозы, способен замедлить рост злокачественных опухолей и усиливать эффект химиотерапии. К такому выводу пришли ученые из Института исследования рака в Великобритании. Результаты их изысканий опубликованы на сайте EurekAlert!.

В ходе исследования маннозу давали мышам, страдающих от рака поджелудочной железы, кожи или легких. Оказалось, что этот сахар тормозит рост опухоли и не вызывает побочных эффектов. Кроме того, на фоне маннозы противораковые препараты начали убивать не 10-15%, а 30-50% опухолевых клеток.

Ученые обнаружили, что манноза способна блокировать поступление в злокачественные клетки необходимых им для роста углеводов. Вместе с тем она не затрагивает способность поглощать глюкозу у нормальных тканей.

Действие маннозы также проверили на клеточных культурах различных типов рака, включая лейкемию, остеосаркому, рак яичников и кишечника. Некоторые клетки реагировали на сахар, а другие продолжали делиться и расти. Теперь исследователи собираются выяснить, почему манноза действует избирательно, а также будет ли она эффективна при лечении рака у человека.

Ранее сообщалось, что аспирин и эйкозапентаеновая кислота (EPA) уменьшают количество предраковых полипов у пациентов с высоким риском рака кишечника.