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Названа опасность кофе и чая на борту самолета

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Фото: Depositphotos
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Пассажирам не следуют пить кофе и чай, подаваемые на борту самолетов, поскольку там могут присутствовать опасные для человека бактерии, например, кишечная палочка. Об этом предупреждает газета The New York Post, ссылаясь на экспертов Food Policy Center из Хантерского колледжа.

Как пояснили специалисты, цистерны для воды не чистят должным образом. Ученые опросили сотрудников 11 авиакомпаний о процедурах обслуживания резервуаров для воды. Оказалось, что вещи, которые не находятся на виду у пассажиров, не входят в число главных приоритетов в плане уборки. 

«Самолет приземляется, и цистерны не опорожняются и не очищаются, так как на это нет времени. Резервуар для воды заполняют жидкостью доверху после каждого использования. Всё, что оседает на дне, остается в воде», — пояснил исполнительный директор Чарльз Платкин Food Policy Center. 

Он добавил, что по правилам американских авиакомпаний цистерны с водой очищаются всего четыре раза в год. Эксперт также порекомендовал взять с собой антисептик и использовать его после посещения уборной.

Ранее ученые выяснили, что специальные лампы для обеззараживания воздуха, которые установлены в российских поездах, могут быть опасны для пассажиров

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