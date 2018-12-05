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Названа оптимальная длительность сна

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Фото: Depositphotos
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Международная группа ученых выяснила, что здоровый сон должен длиться от шести до восьми часов в сутки. Их исследование опубликовано в журнале Европейского общества кардиологии.

Специалисты проанализировать дневники сна более 116 тыс. человек в возрасте 35–70 лет. Наблюдения длились восемь лет. Выяснилось, что достаточное количество сна помогает регулировать аппетит, улучшает функцию иммунной системы и связано с более низким риском появления сердечно-сосудистых заболеваний и смертностью.

Однако, у тех, кто спал от восьми до девяти часов, риск смерти возрастал на 5% по сравнению с теми, кто отдыхал рекомендованное количество часов. Сон от девяти до десяти часов повышает вероятность развития серьезного заболевания на 17%, а более десяти часов — на 41%.

Более того, такие привычки как дремота днем дополнительно повышает развитие болезней сердца и риска смерти от них, в случае если ночной сон продолжался более шести часов.

Ранее в ноябре ученые рассказали о вреде долгого сна в выходные. Оказалось, что это может вызывать хроническую усталость и головную боль, а также повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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