Ученые выяснили, когда супруги перестают скандалить

Социологи из университета Калифорнии в Беркли пришли к выводу, что супруги перестают постоянно спорить друг с другом и ругаться по пустякам лишь через несколько десятилетий совместной жизни. Результаты исследования социологи опубликованы в журнале Emotion.



Ученые наблюдали почти за сотней семей в течение 13 лет. Супруги жили вместе от 15 до 35 лет. Каждые пять лет специалисты приглашали их к себе и предлагали обсудить проблемы в отношениях и рассказать о последней ссоре.

Выяснилось, что молодые пары оказались более склонны к негативным эмоциям и очень агрессивной манере ведения диалогов. Подобное было совершенно не характерно для тех, кто прожил со своим супругом более двух десятков лет.

Более того, у одних и тех же пар спустя время острота конфликтов ослабевала, а уровень удовольствия от жизни рос.

По мнению исследователей, это открытие может объяснить то, почему семейные мужчины и женщины в среднем живут дольше пожилых холостяков, отмечает «РИА Новости».

Ранее ученые назвали эффективный способ удержать семью от распада. Оказалось, что это игнорирование запросов мужа или жены.