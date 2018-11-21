Ученые рассказали о вреде долгого сна в выходные

Разница во времени пробуждения на рабочей неделе и в выходные может привести к проблемам со здоровьем. На это указывают исследования, проведенные учеными-сомнологами.

Речь идет о так называемом «социальном джетлаге», который характеризуется как разбалансировка между биологическими часами человека и распорядком дня, принятым в обществе. Зачастую, в субботу и воскресенье люди ложатся спать и просыпаются позднее, чем в рабочие дни. Как сообщает «РИА Новости» в среду, 21 ноября, сразу несколько научных исследований из разных стран указывают на крайне негативное влияние такого феномена на здоровье человека.

По словам ученых, «социальный джетлаг» может вызывать хроническую усталость и головную боль, а также может повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Как показывает исследование, проведенное в Аризонском университете (США), каждый час разницы между пробуждением в выходные и будни увеличивает риск инфарктов и инсультов на 11%. Сомнологи также указывают на то, что при десинхронизации режима сна нарушаются пищевые привычки, что приводит к ожирению. Наконец, «социальный джетлаг» связывают с повышенной вероятностью возникновения диабета.

Однако, по мнению ряда других ученых, нет обоснованных подтверждений тому, что отсыпаться по выходным вредно, а необходимость вставать в будни раньше наносит вред здоровью. Утверждается, что источник болезней скорее в количестве и качестве сна.

8 ноября сообщалось, что у людей с недосыпом возрастает риск обезвоживания. Команда исследователей опросила около 25 тыс. жителей Китая и Соединенных Штатов. Участников спрашивали, сколько они спят в сутки. Затем ученые взяли образцы мочи, чтобы выяснить уровень гидратации в крови опрошенных. Риск обезвоживания у людей, тративших недостаточное количество времени на сон, был выше на 16–59%.