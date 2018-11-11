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Британские ученые назвали способы продлить жизнь на 10 лет

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Фото: Depositphotos
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Британские ученые определили самые действенные способы продления жизни на пять-десять лет. Об этом пишет газета Daily Mail.

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Исследования, проведенные в августе в Гарвардском университете, выявили несколько ключевых привычек человека, которые могут увеличить продолжительность жизни на десятилетие. Среди них сбалансированное правильное питание, здоровый сон и даже употребление алкоголя в умеренных количествах.

В рамках исследования был проведен эксперимент, в котором принимали участие 660 добровольцев старше 50 лет. Согласно данным университета, наиболее позитивные из участников имели больше шансов прожить дольше остальных.

Долголетием отличаются те, кто имеет детей. По мнению ученых, они живут на два-три года дольше бездетных людей. 

Также исследователи Гарвардского университета посоветовали больше гулять, избегать раннего выхода на пенсию, не обращаться в больницы по пустякам и вести активную сексуальную жизнь.  

11 ноября сообщалось, психологи из Пенсильванского университета в США заявили, что долгое времяпрепровождение в социальных сетях может повысить чувство одиночества и привести к депрессии.

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