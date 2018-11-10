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Ученые смоделировали 3D-карту подледной Антарктиды

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Фото: youtube.com
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Международная группа ученых, основываясь на данных спутника Gravity Field и научно-исследовательского зонда GOCE, создала точную 3D-карту подледных частей Антарктиды.

Как отмечают авторы исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports, модель помогла понять, что происходило с Антарктидой много лет назад.

«Чтобы получить более последовательное изображение земной коры и верхней мантии в 3D, мы объединим данные со спутника с сейсмологическими данными, что позволит нам яснее понять, как взаимодействуют тектоника плит и динамика глубинной мантии», — поясняет Йорг Эббинг из Кильского университета в Германии.

По словам соавтора исследования Фаусто Ферраччоли из Британской антарктической службы, в прошлом Антарктида являлась частью суперконтинента Гондвана, а еще 55 млн лет назад примыкала к Австралии. Специалисты также выяснили, что кора и литосфера Западной Антарктиды более тонкие, чем в восточной части.

Ученые утверждают, что полученные данные помогут выяснить, как изменение температур влияет на ледниковые плиты над основным ландшафтом.

1 ноября сообщалось, что международная группа археологов обнаружила устройство, с помощью которого древние египтяне, вероятно, построили пирамиды.

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