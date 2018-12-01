Онкологи назвали вызывающие рак продукты

Специалисты ВОЗ утверждают, что каждый шестой житель Земли умирает от рака и примерно в трети случаев болезнь развилась из-за неправильного питания. В связи с этим онкологи составили список продуктов, к которым надо относиться с осторожностью.

Возглавляют рейтинг сахарозаменители, искусственные красители и ароматизаторы, которые входят в состав продуктов. Они способны запустить злокачественный рост из-за своей чрезмерной токсичности. По словам врача-онколога Натальи Сукорцевой, злоупотребление вредными продуктами может привести к раку горла, пищевода, желудка и других органов.

Серьезную опасность для здоровья человека представляет и обычный рафинированный сахар. Он способствует стремительному росту злокачественных новообразований, утверждают бельгийские ученые. Раковые клетки размножаются за счет очень быстрого гликолиза (процесс расщепления глюкозы без участия кислорода. — Прим. «Известий»). Его скорость в опухолевых клетках может быть в 200 раз выше, чем в здоровых тканях.

Кроме того, чрезмерное употребление сахара может вызывать рак груди, прямой кишки, мочевого пузыря. Однако этот продукт может защитить от глиомы — распространенного типа рака головного или спинного мозга.

Доказанной канцерогенной активностью обладает колбаса и изделия из переработанного мяса. Как пояснила Сукорцева, эти продукты содержат опасные для здоровья консерванты, много соли и различные химикаты. Регулярное их употребление может привести к развитию колоректального рака. Даже 50 г таких продуктов в день повышают шансы заболеть онкологией на 18%.

Кроме того, любовь к колбасе может привести к развитию рака молочной железы, отмечают британские ученые из Университета Глазго. По их данным, одна сосиска в неделю увеличивает риск возникновения злокачественной опухоли на 15%.

Также вредно есть много красного мяса. Вместо него следует включить в рацион птицу или рыбу, отмечает «РИА Новости».

Появлению агрессивных форм рака способствуют продукты с высоким содержанием жира. Как показали эксперименты на мышах, они увеличивают скорость их роста почти в сто раз. Сукорцева подтвердила, что систематическое употребление трансжиров, чипсов, попкорна, животных жиров действительно может привести к повышению уровня холестерина, гипертонии, ожирению, вызвать необратимые мутации клеток и привести к злокачественным процессам в организме.

В свою очередь французские и бразильские ученые пришли к выводу, что онкологические заболевания вызывают не определенный продукты, а способ их приготовления. Рак вызывает так называемая ультраобработанная пища — снеки, газированные напитки, хлебобулочные изделия, кукурузные хлопья с сахаром, полуфабрикаты и восстановленные мясные продукты. Такая еда содержит много сахара, жира и соли, но бедна витаминами и клетчаткой.

По данным специалистов, увеличение потребления ультраобработанных продуктов на 10% повышает риск развития рака на 12%, а в случае рака молочной железы — на 11%.

Вместе с тем ученые подчеркивают, что механизм возникновения рака еще изучен не до конца и нельзя обвинять тот или иной продукт или пищевую добавку в токсичности. Как правило, к раку приводят несколько факторов — плохая экология, неправильное питание и образ жизни, генетические мутации.

Сукорцева советует питаться полноценно и разнообразно, но вместе с тем умеренно. Самое важное, не употреблять в пищу продукты с длительным или истекшим сроком годности. Также следует вести здоровый образ жизни и отказаться от вредных привычек.

Ранее в ноябре ученые раскрыли причину зарождения многих видов рака. Оказалось, что это поломка клеточного механизма.