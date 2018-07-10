Российские ученые «заварили кашу» против рака

Ученые Университета ИТМО создали продукты питания для профилактики гормонозависимых опухолей. Эксперты этого вуза совместно с НМИЦ онкологии имени Петрова Минздрава РФ разработали батончики мюсли, овсяное печенье и быстрорастворимую кашу. Они содержат биологически активные нутриенты (необходимые организму микроэлементы) — биойод, селен и ликопин. Эти вещества, по данным авторов исследования, выступают в качестве антиоксидантов и снижают риск рака.

Об этом проекте рассказал «Известиям» его руководитель, профессор кафедры пищевой биотехнологии продуктов из растительного сырья Университета ИТМО, завлабораторией химиопрофилактики рака и онкофармакологии НМИЦ онкологии Владимир Беспалов. Качественный и количественный состав антиканцерогенных веществ подбирается таким образом, чтобы определенный продукт служил для профилактики рака конкретного органа, а именно — легких, молочной или предстательной железы, толстой кишки, желудка.

— Данные виды онкологии самые частые, они дают наибольшую смертность и причиняют значительный экономический урон, — добавил ученый.

По его словам, в исследовании используется специальная обработка овса, позволяющая повысить усвояемость как самих продуктов, так и добавляемых антиканцерогенных веществ.

Участница исследования магистрант Университета ИТМО Василиса Широкова полагает, что проект позволит сместить акценты в превентивном лечении с медпрепаратов на продукты. Кроме того, он поможет задать тренд на здоровое питание, считает она.

— Сегодня на рынке практически не существует функциональных продуктов питания для профилактики онкологических заболеваний, — добавила Василиса Широкова.

Авторы проекта оценивают потенциальный объем рынка для своих разработок в 250 млн рублей в год через два года после начала их выпуска. Однако не все онкологи считают, что такая профилактика может быть реально полезна. Руководитель Центра персонализированной онкологии OncoTarget Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Марина Секачева заявила «Известиям», что польза антиоксидантов до сих пор не доказана.

— К сожалению, пока получены только очень ориентировочные данные об их возможностях в профилактике онкологии. Пока «чудодейственный» продукт питания или таблетка для предотвращения рака не найдены, а вся имеющаяся информация носит предварительный характер. Некоторые исследования даже говорят об ухудшении прогноза у пациентов, принимающих антиоксиданты. Таким образом, нельзя останавливать исследования в этом направлении, но и говорить о необходимости приема таких веществ рано, — отметила Марина Секачева.

Антиоксиданты — это вещества, которые тормозят процессы окисления в организме и подавляют действие активных молекул, получивших название «свободные радикалы». Считается, что последние могут быть причиной развития рака и других опасных болезней.

Сейчас ученые ИТМО готовятся к доклиническим испытаниям для получения соответствующих сертификатов. После этого они планируют запатентовать продукт. Университет ИТМО является участником государственной программы повышения конкурентоспособности российских вузов «5–100».