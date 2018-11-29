Названа главная опасность храпа для женщин

Ученые из Мюнхенского университета выяснили, что ночной храп и хронический недостаток воздуха во время сна (апноэ) заметно повышает вероятность серьезных проблем с сердечно-сосудистой системой у женщин. Свои результаты исследования они представили на ежегодной встрече радиологического общества Северной Америки.

Специалисты проследили за жизнью 5 тыс. британцев. У половины из них не было проблем со сном, остальные страдали либо от простого храпа, либо его комбинации с апноэ. Ученых интересовало, как это влияло на работу кровеносной системы.

Оказалось, что проблемы с сердцем и сосудами были сильнее выражены у женщин, чем среди мужчин. Как правило, из-за храпа или апноэ увеличивался в размерах левый желудочек сердца — главного «мотора» кровеносной системы. Вследствие этого уменьшался объем крови, остающейся в желудочке при очередном сокращении.

Примечательно, что аналогичные проблемы наблюдались у тех добровольцев, которые просто жаловались на храп, но не думали, что страдают апноэ. Это говорит о том, что частота распространения этого недуга как в Британии, так и в других странах, очень сильно занижается, отмечает «РИА Новости».

Ранее учены назвали главную опасность храпа. Оказалось, что он в три раза увеличивает риск развития деменции, вызванной дегенерацией целых областей мозга.