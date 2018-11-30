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Названа повышающая выносливость сердца специя

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Фото: Global Look Press/Diez, O.
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Ученые из университета штата Небраска в Омахе (США) выяснили, что употребление в пищу куркумы значительно повышает способность сердца переносить высокие нагрузки. Результаты исследования опубликованы в Journal of Applied Physiology.

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Для изучения полезных свойств специи специалисты поставили опыты на лабораторных мышах. Коронарная артерия грызунов была зашита так, чтобы их левый желудочек всегда оставался переполненным и не мог прокачать через себя больше половины объема крови. Подобная имитация нарушений в работе кровотока схожа с тем, что происходит в сердце людей, страдающих от разных форм сердечной недостаточности.

В состоянии покоя этот дефект не сильно влияет на жизнь человека, но при малейших нагрузках сердца организм испытывает перегрузки и быстро устает. Эти проблемы могут усугубляться воспалениями, отмечает «РИА Новости».  

Далее ученые начали выяснять, как большие дозы куркумы влияют на мышей с «зашитой» артерией. Они вшили в тело животных помпу, которая постоянно закачивала в них дозу куркумина, полученного из индийской специи. 

Оказалось, что вещество заметно улучшало работу сердца мышей. Они стали проходить в 1,5 раза больше расстояния по беговой дорожке и бегали на 20–30% быстрее, чем  сородичи, получавшие инъекции «пустышки». Примечательно, что схожие изменения происходили и в организме здоровых животных, которым давали куркумин.

Как показал дальнейший анализ, молекулы куркумина повышали у грызунов активность гена Nrf2 и двух связанных с ним участков HO-1 и SOD2, которые отвечают за борьбу с воспалениями и оксидантами. 

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