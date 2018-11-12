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Назван эффективный способ защититься от инфарктов

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Фото: Global Look Press/Arco Images/Rudolf
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Препараты, полученные из рыбьего жира, эффективны для предотвращения инфарктов, инсультов и других видов сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли американские ученые, которые провели два крупных исследования, пишет Science Alert в понедельник, 12 ноября. 

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В первом исследовании приняли участие более 8 тыс. человек. Испытуемых разделили на две группы: первая принимала производную омега-3 ненасыщенной жирной кислоты, встречающейся в рыбьем жире (этил-ЭП), вторая — плацебо.  

Как показали результаты, добровольцы из первой группы, у которых были проблемы с сердечно-сосудистой системой, реже умирали от приступов и инсультов.

Во втором исследовании приняли участие 26 тыс. человек, их наблюдали в среднем по пять лет. Ученые рассматривали эффект от различной рецептуры препаратов с омега-3. 

Также ученые указали, что люди, которые употребляли в пищу менее полутора порций рыбы в неделю, отмечали снижение числа сердечных приступов при приеме препарата омега-3.

Как заверяют специалисты, лекарства из рыбьего жира достаточно безопасны, поэтому у пациентов, их принимающих, «нет причин останавливаться». 

Ранее ученые назвали главную пользу овощей и рыбы для сердца. Выяснилось, что благодаря им в крови накапливается особое вещество — триметиламин N-оксид, которое защищает от утолщения стенок кровеносных сосудов и развития гипертрофии сердца.

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