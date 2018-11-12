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Моча космонавтов сэкономит треть воды на МКС

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Фото: roscosmos.ru/Антон Шкаплеров
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Система регенерации урины поможет на треть сократить потребность российского сегмента Международной космической станции в поставках воды. Такие выводы сделал научно-технический совет НИИхиммаша, который является головным российским институтом в области создания систем регенерации для космоса.

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Сейчас на российском сегменте МКС установлена система регенерации воды из конденсата атмосферной влаги. С ее помощью обеспечивается 40% от общего потребления воды на сегменте. С введением системы регенерации воды из мочи, эта цифра возрастет до 72%. 

Полученную таким образом воду будут использовать для технических нужд, отмечает «РИА Новости»

Подобную установку собирались доставить на МКС еще в 2016 году, но из-за аварии грузового корабля «Прогресс» она была потеряна. 

Тем временем в НИИхиммаше разрабатывают для космонавтов сауну и стиральную машину. Сейчас душ на МКС не предусмотрен. 

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