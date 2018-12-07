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Ученые разработали методику для терапии рака с помощью ДНК

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Группа ученых из Канады выяснила, что некодирующую часть генома человека, так называемую «мусорную» ДНК, можно использовать для иммунотерапии рака. Свою методику они опубликовали в журнале Science Translational Medicine.

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Специалисты обнаружили в некодирующей ДНК особые маркеры, которые позволяют находить пептиды-антигены, необходимые для тренировки иммунитета в борьбе с опухолью.

Ученые выделили антигены из пораженных лейкозом клеток, после чего обработали их особым составом и заставили работать на уничтожение больных клеток.

Иммунологи отмечают, что в нескольких случаях терапии на мышах удалось добиться как частичного результата, так и полного излечения даже таких видов онкологии, как лейкоз.

Отмечается, что иммунная система сама умеет справляться со злокачественными клетками. Однако иногда она может их пропустить и тогда в организме начинает развиваться опухоль.

Цель новой методики заключается в тренировке иммунитета с помощью пептидов таким образом, чтобы он не пропускал даже такие «незаметные» злокачественные клетки.

Российские ученые ранее разработали новую стратегию антираковой терапии с помощью наноструктур, не причиняющих вреда здоровым клеткам.

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