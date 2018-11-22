Жизнь вне угрозы: в Геленджике провели уникальные онкооперации

В Геленджике на базе группы клиник «СОГАЗ Медицина» прошла международная конференция «Абдоминальная хирургия: современные мировые стандарты». С врачами из Краснодарского края и Санкт-Петербурга своим опытом в лечении рака органов брюшной полости поделились ведущие специалисты клиники «Асклепиос Норд» и «Асклепиос Бармбек». Во время конференции онкологи и хирурги с мировым именем провели серию показательных операций, среди которых удаление поджелудочной железы и резекция печени.

64-летний житель Краснодарского края попал в Многопрофильный медицинский центр «СОГАЗ» с угрожающим жизни диагнозом — злокачественная опухоль желчных протоков. Во время операции хирурги столкнулись с неожиданным осложнением, и вместо запланированных четырех часов она длилась почти весь день.

— Нужно было экстренно принять решение и выбрать верную операционную стратегию, — рассказал «Известиям» заведующий хирургическим отделением Международного медицинского центра «СОГАЗ» Андрей Проценко. — Мы обнаружили у пациента воспаление поджелудочной железы наряду с опухолью желчного протока. А это совершенно иная стратегия лечения, чем при злокачественной опухоли желчных протоков. Однако на определенном этапе мы поняли, как нужно действовать, убедились в наличии онкологического образования и выбрали единственно верный путь: полное удаление поджелудочной железы.

Подобная высокотехнологичная операция впервые проводилась в Геленджике. Проблема в том, что поджелудочная железа очень чувствительна к механическим воздействиям: одно неосторожное действие хирурга — и пациент может погибнуть. Провести такие операции успешно и спасти больному жизнь, могут только высококвалифицированные хирурги в клиниках, оснащенных по последним европейским стандартам.

— Это была очень сложная, нестандартная операция. Пришлось многое изменить в первоначальном плане наших действий по ходу продвижения работы. Однако нам удалось найти оптимальное решение, которое помогло и удалить опухоль, и значительно сократить риски для здоровья пациента. Теперь можно с уверенностью сказать, что операция была проведена не зря, — рассказал приват-доцент Асад Кутуп, главный врач Клиники общей и висцеральной хирургии медицинского центра «Асклепиос Норд», который консультировал хирургов во время операции и делился своим опытом с участниками конференции.

Эта уникальная по многим показателям операция и серия других хирургических вмешательств, связанных с удалением опухолей брюшной полости прошли в рамках конференции «Абдоминальная хирургия: современные мировые стандарты», организованной группой клиник «СОГАЗ Медицина» совместно с клиникой «Асклепиос Норд» — крупнейшим медицинским учреждением Гамбурга. Принять участие в этом мероприятии имели возможность врачи любых медицинских учреждений Краснодарского края. Видео со всех операций было доступно специалистам из Санкт-Петербурга, где находится Международный медицинский центр «СОГАЗ».

На конференции ведущие врачи клиники «Асклепиос» поделились с российскими специалистами самыми передовыми методиками онкохирургии органов брюшной полости. Так, главный врач клиники общей и висцеральной хирургии «Асклепиос Бамбрек» профессор Карл Й. Ольдхафер рассказал о последних тенденциях в области радикального лечения опухолей поджелудочной железы и печени.

— Мы все находимся «на рельсах» так называемой малоинвазивной хирургии. Сегодня большинство хирургических вмешательств делается лапароскопически. Даже в очень сложных случаях, к примеру, при операциях на опухоли толстой кишки, мы всегда работаем изначально именно такими методами, — отметил профессор Карл Й. Ольдхафер. — Следующий шаг в развитии абдоминальной хирургии — это робототехника.

Еще одна тенденция в современной абдоминальной хирургии — эндоскопические операции. Это методика бережного хирургического вмешательства, которое осуществляется либо через естественные отверстия человеческого тела, либо через несколько небольших разрезов. Как рассказал «Известиям» заведующий отделением гастроэнтерологии клиники «Асклепиос Норд» Клаус Херлингер, в мире сейчас наблюдается тренд, когда эндоскопия всё больше входит в хирургическую практику.

— Это продолжение направления малоинвазивных методик лечения пациентов. Сейчас мы владеем такими способами, которые позволяют делать хирургические вмешательства эффективнее, не оставляя даже внешних следов на теле пациента. Мы работаем изнутри человеческого тела и пытаемся на ранних стадиях удалить злокачественную опухоль, — отметил профессор.

Выступления хирургов из Германии вызвали живой отклик у специалистов из России. Международный обмен опытом будет продолжаться: как сообщил «Известиям» главный врач ММЦ СОГАЗ в Геленджике, кандидат медицинских наук Антон Щербинин, подобные конференции будут проходить на базе центра регулярно.

— В течение этого и следующего года на базе нашего центра будут проводиться такие мастер-классы с привлечением ведущих мировых и российских специалистов, — отметил Антон Щербинин. — Целью этого проекта является создание образовательной площадки на базе группы клиник «СОГАЗ Медицина», благодаря которой практикующие врачи смогут получить знания о последних мировых тенденциях в современной медицине.

Международная научно-практическая конференция «Абдоминальная хирургия: современные мировые стандарты» прошла 20–21 ноября. Мероприятие стало частью масштабного социально значимого проекта группы клиник «СОГАЗ Медицина», которое позволит врачам из Санкт-Петербурга, Краснодарского края и других регионов изучить передовые методы лечения различных заболеваний. А жителям Черноморского побережья — получить современную медицинскую помощь, не выезжая за пределы региона, в рамках выделенных квот ОМС.