Секретные биоматериалы: ученые обнаружили на слизистых оболочках свиней антимикробные вещества

Российские ученые выделили антимикробные вещества, которые содержатся в слизистых оболочках свиней. За счет антибактериального эффекта они могут составить конкуренцию традиционным химическим консервантам, применяющимся в пищевой промышленности.

Ученые из Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН при поддержке Российского научного фонда провели работу по поиску альтернативных подходов к повышению сроков хранения пищевых продуктов на основе природных компонентов.

Как рассказала «Известиям» научный сотрудник ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова Елена Котенкова, на сегодняшний день существуют разные способы продления свежести продуктов, от традиционных методов (таких как соление и копчение) до добавления в их состав различных кислот.

Справка «Известий» К консервантам относят все добавки с индексами от Е-200 до Е-299. В качестве действующих веществ в них применяются нитриты, нитраты, сульфаты, ацетаты, яблочная, фумаровая, молочная, уксусная кислоты и др. Большинство из этих консервантов считаются безвредными. Скрытая часть

Однако для таких категорий продуктов, как детское питание и еда для кормящих мам, применение любых консервантов ограничено из-за риска возникновения аллергии и пищевой непереносимости. Поэтому исследователи задумались над тем, чтобы найти новые антимикробные вещества, которые и так присутствуют в живых организмах.

— В настоящее время открыто около 3 тыс. антимикробных соединений, нативно присутствующих в живом организме, — говорит Елена Котенкова. — В литературе широко освещены работы по выделению и изучению веществ антимикробной направленности, содержащихся в микроорганизмах, культурных и дикопроизрастающих растениях, секретах членистоногих и моллюсков, кожных покровах земноводных, пресмыкающихся и рыб, форменных элементах крови млекопитающих и птиц. Мы решили обратить внимание на ткани слизистых оболочек свиней.

Дело в том, что слизистые, будучи пограничными зонами, постоянно контактируют с широким спектром разнообразных микроорганизмов и вирусов, в том числе патогенных. Ученые предположили, что эти ткани потенциально могут содержать набор веществ с антимикробным действием.

Исследователи провели протеомный анализ (исследование экспрессии генов на уровне белка) свиных слизистых оболочек гортани, языка, губной и носовой полостей и оценили антимикробную активность экстрактов этих тканей.

— Мы предполагаем, что найденные нами вещества могут быть использованы по-разному, — отметила Елена Котенкова. — То есть в дальнейшем их можно будет включить в смеси консервантов натурального происхождения, биодобавки, вносимые в пищу, упаковку и т.д.

Плюсом применения такой технологии также является то, что раздобыть слизистые свиней несложно — это отходы мясоперерабатывающей промышленности, а значит, и сама добавка на основе получаемых веществ будет дешева.

Как сообщил «Известиям» директор Высшей медико-биологической школы ЮУрГУ Вадим Цейликман, такая добавка действительно может быть востребована в силу своей натуральности.

— Найденные вещества — белковой природы, а значит, они смогут расщепиться в желудочно-кишечном тракте и будут безвредны для организма. Поэтому эти белки можно смело вносить в продукты питания, — сообщил ученый.

Однако заведующая кафедрой эндокринологии и диабетологии СибГМУ Юлия Самойлова считает, что открытие ученых требует длительных исследований и наблюдений.

— Это связано с биологическим происхождением вещества, что может делать его не менее серьезным аллергеном, чем искусственные консерванты. Для подтверждения безопасности нужны многоэтапные исследования в рамках доказательной медицины. В настоящее время Роспотребнадзор установил допустимые нормы содержания антибиотиков в продуктах питания, которые и служат критерием безопасности данного продукта, — отметила Юлия Самойлова.

Работа по поиску новых консервантов в слизистых свиней выполнена по гранту Российского научного фонда. Сейчас завершен первый этап исследования, на котором ученые нашли и охарактеризовали найденные вещества. В перспективе, на следующем этапе работы, специалисты планируют скооперироваться с пищевыми технологами, чтобы определить, в каких именно формах выпускать натуральный «свиной консервант».