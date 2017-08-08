Открытие российских ученых, к которому шли почти 40 лет, позволило создать препарат, расщепляющий тромбы, но не затрагивающий при этом белки крови. Специалисты Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в ходе исследований антикоагулянтных и противотромботических свойств секрета медицинской пиявки (дестабилазы) смогли синтезировать рекомбинантный белок. Это дает возможность в промышленных масштабах выпускать лекарство на основе дестабилазы. Она растворяет тромбы без вреда для пациента, в отличие от применяемых сегодня лекарств.

Ученые получили грант Российского научного фонда на исследование антикоагулянтных и противотромботических свойств секрета медицинской пиявки. Как рассказал «Известиям» руководитель лаборатории генной инженерии Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины ФМБА Василий Лазарев, одно из веществ с такими свойствами уже разработано и апробировано на стадии доклинических испытаний.

— Разработки начались давно. Еще в 80-х годах знаменитый гирудолог Изольда Баскова с коллегами выделила из секрета слюны медицинской пиявки фермент, который при укусе вбрасывается в кровь человека или животного. Препарат назвали дестабилазой. Он обладает способностью растворять застарелые тромбы. Это было проверено на модельных животных (крысах), в экспериментах in vitro (в пробирке), — рассказал ученый.

Однако выделять белок из слюны пиявки достаточно дорого и хлопотно. Поэтому была поставлена задача получить дестабилазу в виде рекомбинантного белка. По словам Василия Лазарева, полученное вещество не имеет мировых аналогов, это российская разработка. А уникальность его в том, что оно гораздо безопаснее применяемых сегодня противотромботических препаратов-протеиназ.

— Помимо тромба в крови есть и белки, которые расщепляются (уничтожаются) применяемыми препаратами-тромболитиками. Дестабилаза обладает другим механизмом — разрушает связи между молекулами фибрина, которые формируют тромб. Поэтому она обладает более мягким действием — разрушает застарелые тромбы, не затрагивая белки, — подчеркнул Василий Лазарев.

Ученые также намерены расшифровать геном медицинской пиявки, чего никто ранее в мире не делал. Это позволит дальше создавать инновационные антикоагуляционные препараты.

— В последнее время проблема сердечно-сосудистых заболеваний становится всё острее, число инсультов и инфарктов увеличивается с каждым годом. Изучение компонентов, которые могут влиять на гемостаз, препятствовать тромбообразованию, — актуальная задача, — рассказала «Известиям» научный сотрудник лаборатории генной инженерии Федерального научно-исследовательского центра физико-химической медицины Дарья Харлампиева.

В России пиявка с 2005 года зарегистрирована как лекарственное средство — антикоагулянт. А уникальность свойств слюны пиявки напрямую связана с ее образом жизни.

— Надо найти жертву и сделать так, чтобы при укусе она ничего не почувствовала — это обезболивающие компоненты в секрете слюнных желез. Дальше нужно, чтобы на месте укуса не возникало воспаления — вот вам противовоспалительное средство. Чтобы в месте укуса кровь не сворачивалась, а постоянно поступала в организм, включаются тромболитические и антикоагуляционные свойства. Наевшись, пиявка может полгода и дольше не есть: кровь в ее желудке в течение этого времени сохраняется, а это — консерванты, в том числе и антимикробные пептиды, — пояснил Василий Лазарев.

Научный сотрудник группы мембранных биоэнергетических систем Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Надежда Антипова рассказала «Известиям», что разрабатываемый препарат на порядок безопаснее ныне существующих тромболитиков.

— Обычные ферменты «откусывают» целиковый тромб, что страшно: может случиться ретромбоз. Тромб отрывается и образуется рана, и наш организм всю свертывающую систему направляет на ее залечивание. А на месте удаленного тромба появляется другой, в пять раз больше, — отметила Надежда Антипова.

Синтезированное вещество уже прошло доклинические испытания, и через три года после всех стадий клинических тестов на рынке появится новый препарат.