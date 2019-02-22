Прямой эфир

Найдены способные обходиться без сна существа

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Энтомологи из Имперского колледжа Лондона обнаружили, что мухи дрозофилы способны обходиться без сна, пишет Science Advances.

Ученые во главе с профессором Джорджио Джилестро провели исследование, в ходе которого наблюдали за 881 самкой и 485 самцами этих мух.

Они фиксировали среднее время сна и период бодрствования насекомых.

Оказалось, что самки и самцы отдыхают по-разному. Так, первые в среднем тратили на сон 20% от времени суток, некоторые самки спали всего четыре минуты за 24 часа. При этом самцы тратили на сон 43% суток.

Чтобы понять, как долго дрозофилы смогут жить без сна, их поместили во вращающуюся трубку, которая не давала им уснуть. Насекомые, чья средняя продолжительность жизни составляет 41 день, прожили в таком состоянии всю жизнь.

Таким образом, оказалось, что для нормального функционирования организма дрозофилам вовсе не нужен сон.

По словам профессора Джилестро, это связано с размером мозга насекомых — он настолько мал, что для поддержания его работы практически не нужен отдых.

16 февраля врач назвала способы улучшить сон и избавиться от бессонницы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Самку орангутана из швейцарского зоопарка уличили в измене единственному сожителю
Плодовые мухи оказались способны к ориентированию по солнцу

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017