Найдены способные обходиться без сна существа

Энтомологи из Имперского колледжа Лондона обнаружили, что мухи дрозофилы способны обходиться без сна, пишет Science Advances.

Ученые во главе с профессором Джорджио Джилестро провели исследование, в ходе которого наблюдали за 881 самкой и 485 самцами этих мух.

Они фиксировали среднее время сна и период бодрствования насекомых.

Оказалось, что самки и самцы отдыхают по-разному. Так, первые в среднем тратили на сон 20% от времени суток, некоторые самки спали всего четыре минуты за 24 часа. При этом самцы тратили на сон 43% суток.

Чтобы понять, как долго дрозофилы смогут жить без сна, их поместили во вращающуюся трубку, которая не давала им уснуть. Насекомые, чья средняя продолжительность жизни составляет 41 день, прожили в таком состоянии всю жизнь.

Таким образом, оказалось, что для нормального функционирования организма дрозофилам вовсе не нужен сон.

По словам профессора Джилестро, это связано с размером мозга насекомых — он настолько мал, что для поддержания его работы практически не нужен отдых.

16 февраля врач назвала способы улучшить сон и избавиться от бессонницы.