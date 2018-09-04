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Плодовые мухи оказались способны к ориентированию по солнцу

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Мухи дрозофилы оказались способными ориентироваться по солнцу и другим источникам света. Об этом сообщили американские ученые в журнале Current Biology.

В рамках эксперимента ученые поместили мух в специальный симулятор в виртуальной реальности, где насекомые были закреплены на месте, однако их крылья свободно двигались.

Насекомым демонстрировался точечный источник искусственного света.

Было обнаружено, что дрозофилы запоминали расположение светового пятна и двигались под определенным углом к нему.

Без этого источника света плодовые мушки теряли ориентацию.

В августе британские ученые сообщили, что концевые участки хромосом (теломеры), которые выполняют защитную функцию, у доминантных сурикатов укорачиваются быстрее, чем у подчиненных им сородичей. При этом из-за динамики взаимоотношений в группе лидеры все равно живут существенно дольше подчиненных.

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