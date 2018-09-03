Ученые придумали способ печати вязкими жидкостями с помощью звука

Ученые из Швейцарии и Швейцарии разработали способ печати с использованем звуковой волны. Исследование группы специалистов Гарвардского университета и Швейцарской высшей технической школы в Цюрихе было опубликовано в журнале ScienceAdvances.

Для эксперимента ученые поместили в акустический резонатор насадку головки принтера и с помощью стоячей звуковой волны регулировали размер капли чернил. Специалисты утверждают, что такой способ можно использовать для капельной печати даже очень вязкой жидкостью, в том числе жидким металлом. Отмечается, что существующим методам струйной или электродинамической печати подходит только жидкость с ограниченным диапазоном вязкости.

По мнению авторов исследования, новая разработка может найти применение в биологической, косметической и пищевой промышленности. В рамках теста ученые напечатали логотипы своих университетов и ряд узоров различными жидкостями и смесями.

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