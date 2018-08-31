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Ученые из Японии обнаружили отвечающие за сновидения гены

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Фото: Global Look Press/GMC Photopress
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Японским ученым удалось обнаружить гены, играющие ключевую роль в регулировании REM-сна — фазы быстрого сна (Rapid Eye Movement). Исследования помогли приблизиться к пониманию физиологии этого процесса. Гены, отвечающие за фазу быстрого сна у млекопитающих, носят название Chrm 1 и Chrm 3.

В журнале Cell Reports сообщается об экспериментах с лабораторными мышами, у которых была подавлена работа холинэргических нейронов TrkA+. Они отвечают за спокойную активность организма. Наблюдения показали, что REM-фаза, характеризующаяся повышенной активностью головного мозга, полностью исчезла из цикла животных.

Ученые ранее определили влияние длительности сна на развитие болезней сердца и риска преждевременной смерти. Выяснилось, что риск появления инсульта и развития ишемической болезни сердца возрастает на 11% при сне менее шести часов. В то же время при длительности сна более восьми часов такие риски выше на 33%.

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