Ученые из Японии обнаружили отвечающие за сновидения гены

Японским ученым удалось обнаружить гены, играющие ключевую роль в регулировании REM-сна — фазы быстрого сна (Rapid Eye Movement). Исследования помогли приблизиться к пониманию физиологии этого процесса. Гены, отвечающие за фазу быстрого сна у млекопитающих, носят название Chrm 1 и Chrm 3.

В журнале Cell Reports сообщается об экспериментах с лабораторными мышами, у которых была подавлена работа холинэргических нейронов TrkA+. Они отвечают за спокойную активность организма. Наблюдения показали, что REM-фаза, характеризующаяся повышенной активностью головного мозга, полностью исчезла из цикла животных.

Ученые ранее определили влияние длительности сна на развитие болезней сердца и риска преждевременной смерти. Выяснилось, что риск появления инсульта и развития ишемической болезни сердца возрастает на 11% при сне менее шести часов. В то же время при длительности сна более восьми часов такие риски выше на 33%.