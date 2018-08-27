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Ученые определили оптимальное время сна

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Ученые определили влияние длительности сна на развитие болезней сердца и риска преждевременной смерти. Согласно исследованиям специалистов из Европейского общества кардиологии, существует оптимальное для здоровья человека время сна.

Результаты работы ученых опубликованы на портале общества.

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В ходе исследования специалистами была изучена взаимосвязь между продолжительностью сна и развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Для этого ученые проанализировали данные обследований 1 млн человек со здоровым сердцем.

Обследованных пациентов разделили на три группы: в первой люди спали более 8 часов в сутки, во второй — от 6 до 8 часов, в третьей –– менее 6 часов.

Выяснилось, что риск появления инсульта и развития ишемической болезни сердца возрастает на 11% при сне менее шести часов. В то же время при длительности сна более восьми часов такие риски выше на 33%.

Ученые пришли к выводу, что как недосып, так и пересыпание влияют на вероятность смерти от болезней сердца.

«Короткие промежутки сна вряд ли нанесут серьезный вред здоровью, но необходимо избегать пересыпания. Правильный сон является важной частью здорового образа жизни», –– приводит «РИА Новости» слова автора исследования Эпайминондаса Фонтаса.

9 августа сообщалось, что британские ученые предупредили о риске возникновения психических заболеваний при длительности сна более восьми часов.

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