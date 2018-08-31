Ученые узнали о быстром старении и долгой жизни доминирующих сурикатов

Концевые участки хромосом (теломеры), которые выполняют защитную функцию, у доминантных сурикатов укорачиваются быстрее, чем у подчиненных им сородичей, выяснили британские ученые.

При этом из-за динамики взаимоотношений в группе лидеры всё равно живут существенно дольше подчиненных, говорится в журнале Current Biology.

У доминантных особей укорочение теломер, которое с возрастом служит одним из факторов старения, происходит быстрее. Они живут на 60% дольше сородичей — в среднем 4,4 года против 2,8 года.

По мнению ученых, которые исследовали образцы крови у 35 сурикатов, это связано с тем, что подчиненным приходится рисковать жизнью, покидая группу в поисках возможностей для размножения.

Сурикаты (Suricata suricatta) живут группами до 50 особей. В каждой группе обычно размножается только одна доминантная пара, на которую приходится 90% потомства.

Региональный совет Омауи в Новой Зеландии ранее выступил с инициативой запретить всех домашних кошек, поясняя свое предложение попыткой защитить животных.