Ученые изучили эмоциональную восприимчивость козлов

Британские ученые обнаружили, что козлы и козы неплохо умеют «считывать» настроение человека и различать эмоции. Для общения эти животные предпочитают веселых и расслабленных людей, уверяют исследователи.

«Эмоции умеют распознавать не только домашние питомцы, такие как собаки или лошади, но и более широкий круг животных», — рассказал Алан Макэллиготт из университета Королевы Марии в Лондоне, чьи слова приводит журнал Royal Society Open Science.

Ученые следили за козлами и козами, живущими на одной из «благотворительных ферм» в графстве Кент. Как оказалось, животные по-разному реагировали на посетителей питомника, подходивших к их пастбищам и сараям. В некоторых случаях козлы охотно общались с людьми, а в других — старались их избегать. Ученые пришли к выводу, что это зависело от настроения людей.

Позже оказалось, что при «считывании» эмоций козлы используют те же регионы мозга для обработки позитивных и негативных эмоций, что и человек, уточняет «РИА Новости».

В марте ученые рассказали, как нужно правильно общаться с собаками. Оказалось, что питомцы охотнее идут на контакт с человеком, если с ними общаться так же, как с маленькими детьми.