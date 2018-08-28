Ученые рассказали о смертельной опасности шашлыка

Специалисты Оксфордского университета выяснили, что пожаренное на углях мясо отравляет организм. Об этом пишет издание EurikAlerrt!.

По словам одного из авторов исследования, доктора Деррика Беннета, если запекать мясо на древесных углях, существует риск, что в готовом продукте появятся свойства, разрушающие сердечно-сосудистую систему.

В ходе исследования ученые в течение четырех лет наблюдали за группой респондентов, состоящей из более чем 340 тыс. человек в возрасте от 30 до 79 лет. Как пишет сайт kp.ru, все они проживали в разных регионах Китая.

В результате было установлено, что у тех людей, которые использовали древесный уголь для приготовления пищи, с каждым десятилетием повышался риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 3%. В целом те респонденты, кто готовил на дровах или угле в течение 30 лет, на 12% чаще умирали от сердечных болезней.

В итоге специалисты пришли к выводу, что людям нужно использовать газ или электричество во время готовки вместо твердого топлива, сообщает телеканал «Звезда».