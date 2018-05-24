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Ученые из Китая предупредили об опасности шашлыка

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Фото: ТАСС/Стоян Васев
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Специалисты из Китая установили в ходе эксперимента существование опасности употребления в пищу мяса, приготовленного на углях.

Смертность от рака снизилась впервые за три года   
Этому способствует ранняя диагностика новообразований

Ученые доказали, что при горении угля образуются опасные для здоровья полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Они могут вызывать мутации в генах, вызывающие рак легких, мочевого пузыря и кожи, говорится в Environmental Science & Technology.

В ходе исследования добровольцев попросили приготовить мясо на углях, находясь на разном расстоянии от мангалов. Ожидаемо, самое большое количество канцерогенов поступило в организм с мясом, но определилась и еще одна закономерность. Эффект воздействия ПАУ на кожу оказался более высоким и опасным, чем на легкие.

В итоге ученые заключили, что даже нахождение рядом с мангалом может способствовать развитию онкологического заболевания кожи. Уберечь себя можно, надев плотную одежду с длинными рукавами, советуют медики, но это даст кратковременный эффект.

Ранее британские ученые выяснили главные причины возникновения онкологических заболеваний и рассказали о способах избежать появления рака. 

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