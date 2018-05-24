Ученые из Китая предупредили об опасности шашлыка

Специалисты из Китая установили в ходе эксперимента существование опасности употребления в пищу мяса, приготовленного на углях.

Ученые доказали, что при горении угля образуются опасные для здоровья полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Они могут вызывать мутации в генах, вызывающие рак легких, мочевого пузыря и кожи, говорится в Environmental Science & Technology.

В ходе исследования добровольцев попросили приготовить мясо на углях, находясь на разном расстоянии от мангалов. Ожидаемо, самое большое количество канцерогенов поступило в организм с мясом, но определилась и еще одна закономерность. Эффект воздействия ПАУ на кожу оказался более высоким и опасным, чем на легкие.

В итоге ученые заключили, что даже нахождение рядом с мангалом может способствовать развитию онкологического заболевания кожи. Уберечь себя можно, надев плотную одежду с длинными рукавами, советуют медики, но это даст кратковременный эффект.

Ранее британские ученые выяснили главные причины возникновения онкологических заболеваний и рассказали о способах избежать появления рака.