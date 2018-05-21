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Онколог усомнился во влиянии вина на развитие рака

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылев призвал «делить на десять» недавние выводы ученых о том, что между употреблением вина и развитием рака есть связь.

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«Честно говоря, такие новости появляются с интервалом раз в неделю, что тот или иной продукт либо признан опасным с точки зрения возникновения рака, либо наоборот. И те и другие заявления в большинстве случаев голословны. Потому что вероятность ошибки крайне высока», — приводит слова Пылева НСН

Онколог пояснил, что если взять две большие группы, в которые войдут сотни тысяч регулярно пьющих вино людей, то с точки зрения статистики у 3% из них найдут ту или иную опухоль. При этом, помимо употребления вина, у них будет огромное количество способствующих развитию рака факторов: рацион питания, регион проживания, вредные привычки, наследственность. И чтобы дать объективное заключение, надо учесть их все, иначе доказать, что именно вино спровоцировало развитие опухоли, достаточно тяжело.

Врач добавил, что любой продукт может оказывать как положительное, так и негативное влияние на организм человека в зависимости от количества и частоты употребления.

В апреле были опубликованы результаты исследования международной группы ученых, которая пришла к выводу, что употребление белых вин способствует появлению рака простаты у мужчин, в то время как употребление красных снижает такую вероятность.

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