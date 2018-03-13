Смертность от рака снизилась впервые за три года   

В 2017 году смертность от рака в России снизилась впервые за три года. Это произошло в том числе благодаря массовым скрининговым исследованиям пациентов, считают в Минздраве. По словам экспертов, нужно усилить выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях — сейчас этот показатель составляет около 56%.

В прошлом году рак унес жизни 289 тыс. человек — на 3,5% меньше, чем в 2016-м. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомились «Известия». Впервые за пять лет показатель смертности от новообразований опустился ниже 200. Теперь он составляет 196,9 случая на 100 тыс. населения.

Снижение смертности от онкологических заболеваний зафиксировали впервые за три года. В 2015–2016-м наблюдался рост.

Как сообщили «Известиям» в Минздраве, в последние годы были приняты меры, направленные на развитие онкологический службы в России и на широкое внедрение индивидуальной профилактики. С 2013 года возобновилось проведение массовых скринингов (поиск злокачественного новообразования у человека, не имеющего никаких симптомов опухоли. — «Известия») — в рамках диспансеризации.

По данным официальной статистики, количество больных раком россиян ежегодно растет. Совокупный показатель распространенности злокачественных новообразований в 2016 году составил 2403 случая на 100 тыс. населения (данных за 2017 год еще нет), что выше уровня 2006 года на 38,8%. По словам специалистов, увеличение связано с улучшением диагностики.

— Благодаря активному онкопоиску в 2017 году на ранних стадиях (первой и второй) было выявлено около 56% злокачественных новообразований, а при ряде локализаций рака — до 85%, — пояснили в ведомстве.

В Минздраве отметили, что объем высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями за пять лет увеличился в 2,5 раза. Если в 2012 году ее получили 68 тыс. человек, то в 2017-м — 172,2 тыс.

В ведомстве добавили, что в прошлом году была сформирована единая система управления качеством медицинской помощи, включая онкологическое направление.

— Утверждены и регулярно актуализируются порядки оказания медицинской помощи, разработаны 57 клинических рекомендаций по профилям «онкология» и «детская онкология», — заключили в Минздраве.

По данным Росстата, новообразования — вторая по распространенности причина смерти в стране, на первом месте — сердечно-сосудистые заболевания.

Для дальнейшего снижения показателей смертности нужно увеличивать долю диагнозов, поставленных на ранних стадиях, отметил главный внештатный онколог Минздрава Михаил Давыдов.

— Чем раньше пациенту диагностируют рак, тем больше шансов полностью вылечить его, — пояснил эксперт.

Для этого нужно 1–2 раза в год проводить скрининговые исследования, особенно часто в группе риска — в возрасте 50-75 лет, добавил Михаил Давыдов.

Пока не существует универсального теста или набора тестов для раннего выявления всех опухолей, пояснил член правления Российского общества клинической онкологии Николай Жуков.

Эффективный скрининг есть лишь для пяти видов рака: шейки матки, молочной железы, толстой кишки, предстательной железы и легкого. Скрининговые тесты для их выявления включены в программу диспансеризации.

— Меры, которые принимаются государством, имеют долгоиграющий эффект, и положительные изменения могут произойти только через несколько лет. Например, программа отказа от курения, инициированная Минздравом, может в разы снизить заболеваемость раком легких, но на это уйдет около 20 лет, — рассказал эксперт.

Ранее «Известия» писали, что президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о целесообразности принятия специальной общенациональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями. Специалисты Российского онкологического центра имени Блохина подготовили проект стратегии до 2030 года. В нем отмечается, что к 2029 году смертность от новообразований (в том числе злокачественных) должна снизиться до 184 случаев на 100 тыс. населения.