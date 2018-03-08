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Ученые рассказали о методе общения с собаками

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Фото: Global Look Press/S. Ott/blickwinkel
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Исследователи из Университета Йорка установили, как нужно правильно общаться с собаками, чтобы найти с ними общий язык. Оказалось, что питомцы охотнее идут на контакт с человеком, если с ними общаться так же, как с маленькими детьми, сообщает издание The Telegraph.

В рамках исследования к собакам приводили незнакомых животным людей. Один из них применял в общении нейтральные выражения, другой человек использовал ласковые слова и радостную интонацию. 

После этого все животные соглашались играть именно со вторым человеком, сообщает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что в Москву прибыла лайка-клон Кэрэчээнэ из Южной Кореи. Генетические материалы (кусочки ушей) для этого животного были взяты у шестилетней якутской собаки Суутук и 12-летнего кобеля по кличке Тайга.

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