Ленивая собака стала звездой соцсетей

Ничто так не лишает сил и настроения, как утренняя прогулка по морозу. Лучше расслабиться, лечь на спину и поддаться обстоятельствам. Пример всем подает забавный пес — звезда Facebook. Хозяйке пришлось просто тащить питомца на поводке, а тот милостиво позволил покатать себя по снегу.

Это и другие интересные видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «МегаФон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.