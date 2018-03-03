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Участвовавшие в операциях в Афганистане собаки остались без хозяев

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Фото: Global Look Press/Andrew A. Nelles
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Служебные собаки, которых американская армия использовала для поиска взрывчатых веществ во время операций в Афганистане, после окончания службы остались без хозяев и столкнулись с плохим отношением. Об этом сообщается в докладе управления генерального инспектора министерства обороны США.

Натренированные на обнаружение взрывчатых веществ служебные собаки использовались американской армией в рамках спецпрограммы в операциях на территории Афганистана с 2010 года. Программа завершилась в 2014 году, однако специально контролировать размещение более 150 собак сухопутные войска не стали, сообщает «РИА Новости».

В докладе отмечается, что армия отбирала и обучала солдат только как временных хозяев собак на определенное время операции, а затем животных передавали в семьи и приюты. Около ста собак долгое время оставались в питомниках, армия не контролировала и то, к каким хозяевам попадали собаки, что позволяет предположить, что к ним относились агрессивно и невнимательно.

Также в докладе отмечается, что около 13 служебных собак на свое попечение взяла американская частная компания, планировавшая переобучить животных для службы у ветеранов. Однако в последствии просто сдала их в питомник, не выделив денег на содержание.

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