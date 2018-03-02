УВД на Московском метрополитене закупит 45 овчарок на 2 млн рублей
Управление внутренних дел на столичном метрополитене ГУ МВД по Москве проводит тендер на поставку собак. Максимальная стоимость контракта составляет 2,25 млн рублей, соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.
В течение пяти месяцев нужно поставить 45 собак, возраст — от 6 до 18 месяцев. Собака «должна обладать уравновешенным темпераментом, крепкими нервами, уверенностью, абсолютным спокойствием, быть внимательной и легко поддающейся дрессировке».
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае владельца кавказской овчарки привлекут к ответственности за нападение собаки на девятилетнюю девочку.