УВД на Московском метрополитене закупит 45 овчарок на 2 млн рублей

Управление внутренних дел на столичном метрополитене ГУ МВД по Москве проводит тендер на поставку собак. Максимальная стоимость контракта составляет 2,25 млн рублей, соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

В течение пяти месяцев нужно поставить 45 собак, возраст — от 6 до 18 месяцев. Собака «должна обладать уравновешенным темпераментом, крепкими нервами, уверенностью, абсолютным спокойствием, быть внимательной и легко поддающейся дрессировке».

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае владельца кавказской овчарки привлекут к ответственности за нападение собаки на девятилетнюю девочку.



