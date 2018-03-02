Прямой эфир

УВД на Московском метрополитене закупит 45 овчарок на 2 млн рублей

0
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Управление внутренних дел на столичном метрополитене ГУ МВД по Москве проводит тендер на поставку собак. Максимальная стоимость контракта составляет 2,25 млн рублей, соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

В течение пяти месяцев нужно поставить 45 собак, возраст — от 6 до 18 месяцев. Собака «должна обладать уравновешенным темпераментом, крепкими нервами, уверенностью, абсолютным спокойствием, быть внимательной и легко поддающейся дрессировке».

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае владельца кавказской овчарки привлекут к ответственности за нападение собаки на девятилетнюю девочку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Житель Таганрога несколько дней ездил с застрявшей в бампере собакой
Барбра Стрейзанд дважды клонировала свою умершую собаку


 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017